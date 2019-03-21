Çocuklar Bütünsel Eğitim İmkanına Kavuşacak"

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, tasarım beceri atölyelerine ilişkin, "Bu atölyeler, eğitimi bütünleştirecek, dersle irtibatlandıracak. Atölyeleri, derslerle kuşatma amacı taşıyoruz. İnşallah binlercesini açacağız." dedi.

Selçuk, Fuat Şimşek Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tasarım beceri atölyeleri protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 21 Mart'ın önemine değindi.

21 Mart'ın baharın başlangıcı, Aşık Veysel'in ölümünün 46. yılı ve Down Sendromlular günü olduğunu belirten Selçuk, güzel bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Gaziantep'in açılan tasarım beceri atölyeleriyle birçok şehre örnek olduğunu anlatan Selçuk, "Müzik, resim atölyelerini de tasarım beceri alanı olarak değerlendiriyoruz. Gaziantep, 100 tasarım, beceri atölyesi, 100 müzik, 100 de resim atölyesiyle birlikte 300 atölye açacak. Gaziantep'i diğer şehirlere örnek gösteriyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar bütünsel eğitim imkanına kavuşacak"

Bakan Selçuk, insanı maddi varlık olarak görmediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim çocuklarımız bütünsel gelişecek. Çocuğu sadece zihinsel, bilişsel alandaki becerilerle yetiştirmek bütünselliği bozuyor. Duygu, düşünce ve hareketiyle birlikte bütünlük olur. Aksi takdirde tek yanlı olarak gelişir. Diğer becerileri zayıf kalır. Bu atölyeler, eğitimi bütünleştirecek, dersle irtibatlandıracak. Atölyeleri, derslerle kuşatma amacı taşıyoruz. İnşallah binlercesini açacağız. Çocuklar bütünsel eğitim imkanına kavuşacak. Bu işe yüreğini, emeğini koyan herkese teşekkür ederim."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de 2023 vizyonunda çok daha kaliteli eğitime ulaşacaklarına işaret ederek, Gaziantep'in eğitim şehri olduğunu belirtti.

Eğitime verilen yatırımların önemine değinen Gül, MEB'in Gaziantep'e çok büyük destek verdiğini vurguladı.

Gül, Gazianteplilerin fabrika bacasını tüttürmek için verdiği çabayı aynı zamanda okulların sayısını artırmak için de verdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından, tasarım, beceri, müzik ve resim atölyelerinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları tasarım beceri atölyesinde, yer alan bakırcılık kursunda bakır dövdü.

Selçuk, resmini yapan lise öğrencisi Berkay Gökgözle de bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA