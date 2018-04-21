Çocuklar Bir Günlüğüne Doktor Oldu

Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Medical Park Hastanesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri bir günlüğüne doktor oldu. Doktor minikler, "Çocukları hastalıklardan koruyalım" mesajı verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir anaokulunun 2-6 yaş aralığındaki öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Medical Park Tarsus Hastanesi'ni ziyaret etti. Genel Müdür ve Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları'nın makam odasında ağırladığı çocuklar başlarına bone ve ağızlarına maske taktı, boyunlarındaki steteskoplarla bir günlüğüne doktor oldu.

Bazı çocuklar steteskopla birbirini dinlerken, bazıları Yrd. Doç. Dr. Canoğulları ve Genel Müdür Yardımcısı Halefoğlu'na sorular sordu. Etkinlikte miniklerin ortak mesajı "Çocukları hastalıklardan koruyalım" oldu.

Etkinliğin sonunda anaokulu öğrencileri, 23 Nisan bayramını çocuklara armağan eden Atatürk'e teşekkürlerini, alkışlarıyla dile getirdi. - MERSİN