Çocuklar bilimi Karabağlar'da sevecek

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediyesi'nin yaşama geçirdiği ve özellikle eğitim çağındaki çocukların yoğun ilgi göstereceği Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'ni, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut'la İlçe Emniyet Müdürü Cemal Cihan birlikte gezdi. Merkezdeki deney istasyonlarını, kütüphaneyi, atölye odalarını ziyaret eden Kaymakam Öneği, Başkan Selvitopu, Karabulut ve Cihan, eğitmenlerden ayrıntılı bilgi aldı.

Böylesine önemli bir işleve sahip merkezin çocuklar için çok yararlı olacağını vurgulayan Kaymakam Öneği, ilçedeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin burayı ziyaret edebilmesi için tüm kamu kurumlarının ortak hareket edeceğini söyledi.

Başkan Selvitopu da, 2000 metrekareden fazla kapalı alana sahip Nasreddin Hoca binasının yapılan kapsamlı çalışmalarla bambaşka bir görünüme ve işleve kavuştuğunu belirterek, "Çocuklarımız burada ufuk açıcı sergilerle, deney istasyonlarıyla buluşacak. Fen bilimleriyle, uzay ve havacılıkla ilgili merak ettikleri her türlü bilgiyi, deneyerek öğrenme olanağı bulacaklar. Nasreddin Hoca Bilim ve Kültür Merkezi, özellikle eğitim çağındaki çocuklarımızın adresi olacak. Hem eğlenecek hem de öğrenecekler" dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'da okuyan çocukların belirlenecek programlar kapsamında burayı ziyaret etmesi için kamu kurumlarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Onlarca deney istasyonu

Merkezin giriş salonunda "Uzay ve Havacılık" bölümü yer alıyor. Burayı ziyaret eden çocuklar, güneş sisteminden rüzgâr tüneline, roketlerin yakıt tüketimlerinden Mars yüzeyine kadar konuyla ilgili birçok başlık altındaki deney istasyonlarından yararlanma olanağı bulacak. Ayrıca bu bölümde, uçuş simülasyonu, ay modeli, topografya haritası, ağırlık simülatörü gibi ilgi çekici istasyonlar yer alıyor.

Üst katlarda ise, ışık kırılmasından çark sistemlerine kadar fen bilimlerine ilişkin onlarca deneyin, uzman eğiticiler eşliğinde yapılabileceği salon, robotik kodlama atölyesi, kütüphane ve kafeterya yer alıyor. Ayrıca çocukların etkileşimle öğrenip eğlenebilecekleri müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri bulunuyor. Tiyatro, kukla, bale ve müzik gösterilerinin yapılacağı Nasreddin Hoca Sahnesi de merkezin giriş katında yer alıyor.

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