Çocuklar Bilim Merkezi'ndeki atölyelerine kavuştu
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Çocuklar Bilim Merkezi'ndeki atölyelerine kavuştu

Kocaeli Bilim Merkezi'nde 4-13 yaş arası çocuklara yönelik 'Yaz Atölyeleri, eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor

Çocuklar Bilim Merkezi'ndeki atölyelerine kavuştu
03.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:23

Kocaeli Bilim Merkezi'nde 4-13 yaş arası çocuklara yönelik başlayan atölye faaliyetleri keyifli anlar yaşatıyor. Atölye çalışmalarına gelen çocuklar ateş ölçümü yapıldıktan sonra etkinliğe katılırken etkinlik alanlarında el dezenfektanları yer alıyor. Etkinlik alanı da sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenirken, etkinlik boyunca maske zorunluluğu bulunuyor. Her çalışma sonunda da etkinlik alanı dezenfekte ediliyor. Uzunca bir aradan sonra Bilim Merkezi'ndeki atölyelerine kavuşan çocukların mutlulukları da gözlerine yansıdı.

ATÖLYELERDE UYGULAMALI EĞİTİM VAR

Kocaeli Bilim Merkezi'nde 4-13 yaş arası çocuklara eğlenmeye ve öğrenmeye yönelik gerçekleştirilen; Tohum Bombası, Temizlik Robotu, Bilim Çocuk Dergi (Kuleler), Mis Kokular atölyelerinden oluşan 'Yaz Atölyeleri' tüm hızıyla devam ediyor. Yaz ayları boyunca devam edecek olan atölyelerde çocuklar, uygulamalı olarak bu atölyelerde hem deneyerek hem eğlenerek öğrenmenin yollarını keşfetmeye başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen atölyeler, yaz tatili boyunca birçok eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Yaz Atölyeleri' çalışmalarına gelen çocuklar, ateş ölçümü yapıldıktan sonra etkinliğe katılım sağlayabiliyor. Etkinlik alanlarında el dezenfektanları yer alırken, her çalışma sonunda etkinlik alanı dezenfekte ediliyor. Etkinlik alanı da sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenirken, etkinlik boyunca maske zorunluluğu bulunuyor.

KAYITLAR WEB SİTESİNDEN

7'den 70'e herkesin keyifli vakitler geçirebildiği Kocaeli Bilim Merkezi'nde "Yaz Atölyeleri" sayesinde 4-13 yaş aralığındaki çocuklar, eğlendirici ve öğretici temel bilgiler alıyor.

Kaynak: Bültenler

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