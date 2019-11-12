Çocuklar, "Benimle oynar mısın?" dedi, başkan oyuna girdi

12.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:26

Anne ve babalarını kaybeden öğrenciler, hazırlanan "Benimle oynar mısın" etkinliğinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'la birlikte oyunlar oynadı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında sürdürülen "Benimle Oynar mısın?" etkinliği, Bahçelievler Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği Bahçelievler Yenibosna Spor Parkında gerçekleştirildi. Anne baba kaybı yaşayan öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen 'Umudum Öğretmenim' projesi kapsamında 160 öğrenci 30 öğretmen etkinliğe katıldı. El-kol-göz koordinasyonunu gerektiren dikkat artırıcı ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik oynanan oyunlar aracılığı ile öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL HATIRALAR BİRİKTİRMESİ İÇİN BİR ARADAYIZ

Çoğunlukta öksüz ve yetim çocukların katıldığı "Benimle oynar mısın" etkinliğinde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğu için çocuklarımız için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler İlçe Spor Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi olarak böyle bir etkinlik hazırladık. Bugün buraya katılan çocuklarımızın çoğu öksüz veya yetim çocuklar, onların kendilerini daha önemli hissetmeleri ve gelecekte hatırlayacakları güzel hatıralar biriktirmeleri için bir aradayız" dedi.

Çocuklar yetişkinlerle birlikte "Çin masajı, ağaç sallanması, kiracı ev sahibi, el ve ayakları 7 kere sallama, elektrik yarışı ve ku çiçi dansı" gibi oyunlar oynadılar. Oyunların ardından Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve hediyeler dağıttı.

Kaynak: DHA