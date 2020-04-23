Çocuklar bayramlarını karantinada kutladı Çocuklar bayramlarını karantinada kutladı Karantina altında 23 Nisan coşkusu Kırıkkale'deki karantina yurtlarında kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi gerçekleştirildi.

Çocuklar bayramlarını karantinada kutladı

Karantina altında 23 Nisan coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'deki karantina yurtlarında kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları bu sene evlerde yapıldı. Kırıkkale'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, karantina altında bulunan çocuklara sürpriz yapıldı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen çocuklara yurt görevlilerince program düzenlendi. Etkinlik kapsamında karantina odaları çocuklar için süslenip Türk bayrakları ile donatıldı. Görevlilerce, yurtlardaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Müziklerin çalındığı programda çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İHA