Çocuklar bayramlarını balkondan kutladı
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23 Nisan, Anamur, Güncel

Çocuklar bayramlarını balkondan kutladı

Çocuklar bayramlarını balkondan kutladıMERSİN'in Anamur ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonunda kutladı.

22.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:03
Çocuklar bayramlarını balkondan kutladı

Çocuklar bayramlarını balkondan kutladı

MERSİN'in Anamur ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonunda kutladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde internet ve televizyonlardan uzaktan eğitim alan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlamayı ihmal etmedi. Anamur ilçesinde Fatih İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Huri Dinç ile 3'ncü sınıf öğrencisi Zeynep Dinç kardeşler Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunu Türk bayrakları, fener ve balonlarla süsledi. Dinç kardeşler Türk bayraklı tişörtleri ve yöresel kıyafetlerini giyip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı şiirler okuyarak kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarını açan kardeşler, ilçenin simgesi Anamur muzu ile de poz verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

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