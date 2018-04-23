Çocuklar Bayramı Basketbol Turnuvasıyla Kutladı

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla basketbol turnuvası düzenlendi.

Edirne Belediyesince Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaptırılan basketbol sahasının açılışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvayla yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözüne atıfta bulunarak, nerede yaşarsa yaşasın, hangi sosyal sınıfa mensup olursa olsun tüm vatandaşlarına fırsat eşitliği sunan bir sistem olduğunu belirtti.

Turnuvaya katılan çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız." sözleriyle seslenen Gürkan, "Bu Cumhuriyeti, bu idareyi kuran, egemenliği saraydan alıp halka veren o büyük insan, ebedi başkomutan, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti de siz gençlere emanet etmiştir." dedi.

Gürkan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan turnuvada, 7-9 ve 10-14 yaş grubundaki çocuklardan kurulu 28 takım mücadele etti.

Turnuva sonunda 7-9 yaş grubunda "Boğalar" takımı birinci, "Plevne 4B" takımı ikinci, "Karaşahinler" takımı üçüncü oldu.

Turnuvanın 10-14 yaş grubunda ise sırasıyla "Edirne Bulls", "FSMA" ve "Gold Boys" ilk üç dereceyi elde etti.

Dereceye giren takımlara ödülleri Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ve Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner tarafından verildi.