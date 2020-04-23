Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı
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23 Nisan, Haber

Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı

Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı Apartman çocuklar için süslendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adıyaman'da 5 katlı bir apartmanın sakinleri, virüsten dolayı evlerinden çıkamayan çocuklar için binayı süsledi.

23.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:46
Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı

Çocuklar bayramı balkonlardan kutladı

Apartman çocuklar için süslendi

ADIYAMAN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adıyaman'da 5 katlı bir apartmanın sakinleri, virüsten dolayı evlerinden çıkamayan çocuklar için binayı süsledi.

Yeni Mahalle'de bulunan 5 katlı bir binanın sakinleri korona virüsü (covid- 19) salgınından dolayı dışarıya çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenleme kararı aldı. Bina sakinleri, aparman dairelerinin camlarına ve balkonlarına Türk bayrakları asarak çocukların kağıtlara çizdikleri resimlerle camları süsledi. Balkonlara çıkan aileler çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Çocuk Bayramı'yla ilgili şiirler söyleyip İstiklal Marşı'nı okudu. Virüsten dolayı 20 yaş altı kişilere yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu yana evlerinden hiç çıkmayan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da evlerinde kutlayan çocuklar, etkinlikten dolayı ailelerine teşekkür etti.

Apartman sakinlerinden Zeliha Yaprak Dicle, "Günlerdir hazırlık yaparak evde kaldık, bakanımızın da deyimiyle korona virüs çağrılarına uyarak apartmanımızı süsleyerek çocukları eğlendirmeye karar verdik. Herkes uydu, herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar da çok mutlu oldu diye düşünüyorum. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Daha sonra konuşan apartman sakinlerinden Filiz Yıldırım, "Hayat eve sığar, bizler de 23 Nisan'ı eve sığdırdık. Çocuklarla beraber, komşularımızla beraber güzel bir etkinlik yaptık, binamızı süsledik. Bugünü çocuklarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklardan Ayşe Ceren Yıldırım, "Bugün 23 Nisan bizim bayramımız. Biz çocukların bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Nursima Dalgalar ise "Bu bizim atamızın bize hediyesi. Bu dünyaya çok iyi bakmamız lazım. Herkes evde kalsın. 23 Nisan'ınız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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