Çocuklar bayram sevincini anlatacak
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Çocuklar bayram sevincini anlatacak

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için kompozisyon ve şiir yarışması düzenliyor.

Çocuklar bayram sevincini anlatacak
27.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:57

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için kompozisyon ve şiir yarışması düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu anlatacakları, "Koronaya inat yaşasın hayat" sloganıyla özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında çocuklar, yazdıkları kompozisyon ve şiirlerde sözcükler ile Mustafa Kemal Atatürk sevgisini ve 23 Nisan coşkusunu anlatacak. 8-13 yaş arasındaki çocukların katılabileceği yarışma için son katılım tarihi ise 29 Nisan olarak belirlendi. Yarışma hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl olduğu gibi, koşullar her ne olursa olsun 100. yılında da hep birlikte coşkuyla kutlamaktır. Bu yarışmayla, yarının yetişkinleri olan çocuklarımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılıyla ilgili duygularını yazılı olarak dile getirmeleri amaçlanmıştır. Şiir özgün, Türkçe'nin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kağıda, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı taahhüt formunu doldurarak imzalayacaklardır. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilecektir" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren çocukların sürpriz hediyelerin yanı sıra para ödülü kazanacağı yarışmanın başvuru formu ve katılım şartları ile ilgili detaylara, www.tepebasi.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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