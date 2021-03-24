Çocuklar Başkan Bozkurt'un davetini geri çevirmedi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, esnaf ziyareti sırasında tanıştığı çocukları belediyeye davet etti. Daveti geri çevirmeyerek gelen çocuklar Başkan Bozkurt tarafından ağırlandı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçtiğimiz günlerde Esenyurt esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt, ziyaret sırasında tanıştığı çocukları yemeğe davet etti.

Çocuklara müjdeler

Başkan Bozkurt'un daveti üzerine gelen çocuklar önce yemek yedi ardından da Başkan Bozkurt ile sohbet etti. Çocuklara, Esenyurt'taki park ve oyun alanlarıyla ilgili müjdeler veren Başkan Bozkurt, "Hep beraber burayı güzelleştireceğiz, bir kaykay pisti yapacağız, 2 adet 600 bin metrekarelik park yapmayı hedefliyoruz, bir tane at çiftliği yapıyoruz" dedi.

Başkan Bozkurt çocuklara, "Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin, herkesin bir yeteneği var, önemli olan o alanda insanların eğitim alması. Hayatta her anda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yeter ki uğraşın, özen gösterin, kendinize ve ailenize saygı duyun" ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt, çocuklar ile fotoğraf çektirdi ardından kendilerine hediyeler verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı