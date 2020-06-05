Çocuklar Bahçelievler'de doyasıya eğlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar Bahçelievler'de doyasıya eğlendi

Sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar izin günlerinde Bahçelievler'de yenilenen Kıbrıs Parkı'nda buluştu.

Çocuklar Bahçelievler'de doyasıya eğlendi
05.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:05

Sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar izin günlerinde Bahçelievler'de yenilenen Kıbrıs Parkı'nda buluştu. Parkta salıncaklara binip kaykaydan kayan, oyun atölyelerinde oynayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında belirlenen günlerde dışarıya çıkabilen 18 yaş altı çocuklar bugün saat. 14.00 ve 20.00 arasında dışarıya çıkabiliyor. Bu kapsamda dışarıya çıkan çocuklar sokaklarda ve parklarda yerlerini aldı. Bahçelievler'de bulunan Kıbrıs Parkı da yenilenerek bu güne hazır hale getirildi. Alana Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da geldi. Yenilenen parktaki salıncaklarda çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal mesafeye uygun oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunan parkta çocukları aileleri yalnız bırakmadı. Rüzgar gülü ve çam adam atölyelerinde çocuklar oyuncak yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır çocuklarla oyun oynarken mısır ve şeker ikram etti.

"Gördüğüm kadarıyla çocuklar neşeli aileler mutlu"

Parkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu parkımızı revize etmeyi planlamıştık baştan aşağıya girdik bu güzel parkımızı yeniledik. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın komşularımızın hizmetine açtık. Bu parkta basket potaları, çocukların oyun alanları var ve bunların hepsini yeniledik ayrıca çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu. Onlara bugün bir açılış yapalım dedik. Şeker ikram ediyoruz onlara, atölyelerde keyifli vakit geçirsinler istedik gördüğüm kadarıyla çocuklar neşeli aileler mutlu. Çocuklarımızla bir arada olmak bana heyecan verdi mutluluk verdi" dedi.

"Mutluyum evde hiç eğlenmiyorum"

Arkadaşlarıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Beyzanur Demir, "Burası güzel, kaydıraklardan kaydım, mutluyum evde hiç eğlenmiyorum" dedi. Dışarıya çıkan çocuklardan bir tanesi de "Buraya geldiğimizde çok eğlendik, yenilenmiş burası. Parka geldik, çok mutlu olduk.Süresini biraz daha uzatsalar daha iyi olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Haber
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açıyor
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Adnan Menderes Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Ece Erken Murat Boz İrem Derici Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Metin Oktay İlhan Cavcav Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Çocuklar Bahçelievler'de doyasıya eğlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 16:05:59. #1.15#
title