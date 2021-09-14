Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı - Haberler
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Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel
Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı

AĞRI'da çocuklar bir evin bahçesinde oynarken otları yaktı.

AĞRI'da çocuklar bir evin bahçesinde oynarken otları yaktı. Yangında, 350 balya ot ile kışın ısınmak için hazırlanan tezekler kül oldu.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde, Ömer Adıgüzel'e ait evin bahçesinde dün yangın çıktı. Bahçede balya halinde biriktirilen otlar yanarken, kısa sürede büyüyen yangın, ailenin kışın yakmak için hazırladığı tezeklere de sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının bahçenin yanındaki eve sıçramaması için yoğun duman ve alevlerle mücadele etti. İtfaiye tarafından söndürülen yangında bahçedeki 350 balya otla tezekler kül oldu. Yangının çocuklar bahçede oynarken çıktığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.


Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı

Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı

Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı

Çocuklar bahçede oynarken 350 balya otu yaktı

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