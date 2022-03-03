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Çocuklar az daha camiyi yakacaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çocuklar az daha camiyi yakacaktı

Kahramanmaraş'ta iki çocuk bir camiye girip, koronavirüs tedbiri için çekilen naylonu yakmaya çalıştı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta iki çocuk bir camiye girip, koronavirüs tedbiri için çekilen naylonu yakmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesinde bulanan Maarif Camiinde meydana geldi. İki çocuk, imamın kapıyı açık unutması nedeniyle camiye girdi. Burada ilk önce camide korona virüs tedbiri için çekilen naylonu yakmaya çalışan iki çocuk daha sonra sadaka kutusunu açmaya çalıştı.

Bu sırada camiye gelen imam, olayı fark edince polisi aradı. Camiye gelen polis, naylonun iki yerinden yakılmak istendiğini, sadaka kutusunun açılmadığını tespit etti. - KAHRAMANMARAŞ

Çocuklar az daha camiyi yakacaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haberler

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