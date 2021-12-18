ÇOCUKLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLİM VE DENEY EVİ'NDE YENİ KEŞİFLERE ÇIKIYOR

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin çocuk dostu belediyecilik anlayisi ile 2013 yilinda hayata geçirilen Bilim ve Deney Evi, çocuklari bilimin sonsuz dünyasi ile tanistirmaya devam ediyor. Farkli yas gruplarina sahip bireyleri agirlayan Bilim ve Deney Evi, çocuklarin dünyalarinda bilim ve teknolojiyi anlasilir ve ulasilir kilmak, denemeye ve kesfetmeye tesvik etmek için hizmetlerini sürdürüyor.

Bilim ve Deney Evi'nde uzman egitmenler esliginde yapilan bilgilendirme turlarinda; çocuklarin günlük olaylara bilimsel bir bakis açisiyla yaklasabilmesi ve yaratici düsünme becerilerini gelistirmesi ile birlikte okuldaki egitimlerini tamamlayici nitelik tasimasi saglaniyor.

Bu kapsamda, Bozdogan'da yer alan Fatih Ilkokulu ögrencilerini agirlayan Bilim ve Deney Evi, ögrencilerde büyük iz birakti. Eglenceli ve ögretici bir deneyim yasadiklarini belirten ögrenciler, Bilim ve Deney Evi'nde mutlu bir sekilde ayrildilar.

"Ileride bilim insani olmak istiyorum. Özlem Çerçioglu'na çok tesekkür ederiz. "

Bilim Deney Evi'ni ilk defa ziyaret eden ilkokul 4. sinif ögrencisi Elif Türkkal, "Çok güzeldi. Bilimlerin ne kadar gelismis olabilecegini ögrendim. Fosiller çok dikkatimi çekti. Ileride bilim insani olmak istiyorum, burasi daha çok isteklendirdi. Bir daha gelmeyi de çok isterim. Burada gördügüm her seyi anlatacagim. Eve gittigim zaman buradaki seyleri denemeyi çok istiyorum. Özlem Çerçioglu'na çok tesekkür ederiz. " dedi.

"Burasi bana bilimsel bir deneyim katti"

Bilim Deney Evi'nde deneyler yaptiklarini ve bu deneyimi herkesin edinmesi gerektigini belirten Aziz Aras Misir, "Davul gibi bir sey var kalbimizin atisini test ediyordu, bir de kilo ölçer var o çok güzeldi. Fosillesmis iskeletler, yilan, kertenkele ve akrep vardi. Burasi bana bilimsel bir deneyim katti. " dedi ve okula döndügü zaman arkadaslarina Bilim Deney Evi'ni anlatacagini ifade etti.

"Çok eglenceliydi. "

Ziyaret sonrasinda veteriner olmayi artik daha çok istedigini belirten Çagan Ayranci, "Ilgimi çeken sey aynalar oldu. Karsisina geçince küçülüp, büyüyorsun, bir ince bir kalin oluyorsun bu ilgimi çekti. Newton'un besigi kuvvetin etkisi ile birbirine çarpiyordu ve çok eglenceliydi. Arkadaslarima Bilim Deney Evi'nde aynalari, hayvanlarin fosilleri, diger gezegenlerdeki kilo ölçme makinesini ve Newton'un besigini anlatacagim. Veteriner ya da doktor olmak istiyorum. Içeride hayvanlari gördüm veteriner olmayi daha çok istedim. " seklinde konustu.

"Buradaki her seyi çok sevdim. "

Bilim ve Deney Evi'ndeki ögrendigi seyleri çok sevdigini dile getiren Öykü Derin Ölker, "Buradaki her seyi çok sevdim. Fosiller çok ilgilimi geçti, burada DNA'lar var onlari da çok sevdim. En çok ilgimi çeken gezegenlerde kilolarimizin farkliliklari oldu. Buradaki kilo farkliliklarini, renkler degisiyormus onu ögrendim. Fen ögretmeni olursam bunlari çocuklara yaptirabilirim. " dedi.

"Hazirlanmis ortamlarda görmeleri daha iyi anlamalarini sagliyor. "

Bozdogan Fatih Ilkokulu Sinif Ögretmeni Esin Albayrak, "Bilimsel kavramlari bu sekilde somut olarak görmeleri çocuklarin daha iyi kavramalarini sagliyor. Biz ne kadar sinifta somut olarak göstermeye çalissak da bu sekilde olmuyor tabi ki. Hazirlanmis ortamlarda görmeleri daha iyi anlamalarini sagliyor. Çiktiktan sonra bana çok güzel geri dönüsler yaptilar mutlu oldular ve eglendiler. Bu sekilde oldugunda unutmayacaklarini, daha kalici oldugunu düsünüyorum. " diyen Albayrak, bu tip ziyaretler sonrasinda çocuklarin meslek konusunda da fikirlerinin degistigine dikkat çekerek, "Çiktiktan sonra 'ögretmenim ben fen ögretmeni olmak istiyorum, bilim insani olmak istiyorum" seklinde söyleyenler oldu. Böyle bir olanak sunuldugu için çok tesekkür ederim. Çocuklarimiz için çok güzel oldu. " seklinde konustu.

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