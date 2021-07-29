Çocuklar atıl araziden ürün elde etti

Sakarya Kocaali'nde İlçe Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin ortak projesi meyvelerini vermeye başladı.

Sakarya Kocaali'nde İlçe Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin ortak projesi meyvelerini vermeye başladı. Çocuklar tarafından ekilen 3 dönümlük atıl arazide hasat yapıldı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İlçe Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin ortaklaşa hazırladığı Bugünün Çocukları Tarımın Geleceği projesi tüm hızıyla sürüyor

Proje ile İlçe sakini Emine Uçar'ın hibe ettiği 3 dönümlük atıl araziye çocuklar tarafından ekilen sebze ve meyvelerin hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, çocukların ürettiği ürünlerin yine çocuklar için kullanılacağını belirtti. Özerdem: "İnşallah bu projemizi diğer ilçelerimize ve il merkezlerinden yaygınlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. Burada elde edilen mahsulün pazarlamasını Dijital Tarım Pazarı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Elde edilecek gelirle de çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacağız. " diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy da projeyle çocukların hem sportif faaliyetlere devam etmelerinin hem de tarımla alakalı bilgi ve becerilerini artırmalarının sağlandığını anlattı.

Projenin Sakarya'nın diğer ilçelerinde de uygulanması için çalışmalar sürüyor. tarım orman gençlik spor sakarya il atıl arazi

Kaynak: Habermetre