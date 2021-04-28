Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek
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Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek

Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten, insana ve doğaya saygıyı misyon olarak belirleyen QNET, Türkiye'de çöp üretiminin azaltılması ve çöpün doğru yere atılması adına faaliyet gösteren Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile 250'den fazla çocuğu atık yönetimi ve...

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten, insana ve doğaya saygıyı misyon olarak belirleyen QNET, Türkiye'de çöp üretiminin azaltılması ve çöpün doğru yere atılması adına faaliyet gösteren Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile 250'den fazla çocuğu atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirecek.

Günümüzde atık üretimini tamamen önlemek mümkün olmasa da bazı doğru ve bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla atık miktarı azaltılarak gelecek nesillerde çevre hassasiyeti oluşturulabilir. Bu amaçla yola çıkan ve yaşanılır bir dünya için uzun yıllardır çalışmalar yürüten QNET, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile Türkiye'nin farklı illerinde çocuklara çevre bilinci aşılamak için proje gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında İzmir, Bursa ve Bolu'da, 7 okula, 250'den fazla çocuğa çevre bilincinin, çöpü azaltmanın ve geri dönüşümün önemi anlatılacak. Bu kapsamda online bilgilendirme seminerleriyle ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi çocuklara, atıkların nasıl azaltılabileceği ve ayrıştırılacağı, hangi materyallerin geri dönüşüme uygun olduğu gibi birçok konu aktarılacak. 28 Nisan'da başlayacak olan online eğitimlerle devlet okullarındaki çocuklara ulaşılacak.

QNET'in tüm dünyada gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde çevre duyarlılığının önemli bir yer tuttuğunu belirten QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, "'Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' (RYTHM) felsefesi ile hareket ederek güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şu anda atık yönetimi, çöplerin geri dönüştürülmesi, daha az çöp üretilmesi ve çöplerin ayrıştırılarak atılması gibi önemli bir çevre sorunu alanında gelecek nesilleri eğitmek için projeye başladık. Biz inanıyoruz ki ailedeki, dolayısıyla toplumdaki temel değişim çocuklardan başlıyor ve biz bu davranış modelini geliştirmek istiyoruz. Atık yönetimi, sürdürülebilir dünya hedefi için kritik önem arz ediyor. Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ise, "Çocuklar bizim için çok önemli çünkü çöpü azaltma, ayrıştırma konusunda doğru davranışların erken yaşlarda benimsenmesi, olağanlaşması ve alışkanlık haline gelmesi şart. Çocukların doğru bilgi ve yönlendirmeyle, bu yaşam tarzını benimsemeye son derece açık olduğunu görüyoruz. Çocukların farkındalığını artırmak aynı zamanda, evlerindeki alışkanlıkları değiştirmek, ebeveynleri harekete geçirmek de demek. İşte bunun için QNET'le birlikte bilgilendirme seminerlerimizi sürdürüyor, onlara bilgilerini eğlenerek pekiştirmelerini sağlayacak Çöpü Sıfırla kutu oyunuyla doğru bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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