Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.

Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı
08.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:54
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.

Dilovası Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, pandemi nedeniyle okullara ara verilmesi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadı. EBA TV'den derslerini takip eden ve dönemi tamamlayan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mahallelerinde spor yapmak istedi. Ailelerinin de desteğini alan çocuklar, etraftan topladıkları atık tahta, plastik ve demirleri kullanarak, mahalledeki boş arsaya futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.

'BABALARIMIZ ÇOK YARDIMCI OLDULAR'Kale, pota ve fileyi yaparken babalarından yardım aldıklarını söyleyen Emine Karataş, "Pandemi sürecinde EBA TV'den derslerimizi düzenli bir şekilde dinledik. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için arkadaşlarımızla böyle bir şey planladık. Tahta parçaları vardı. Onları kullandık. Tahta parçaları, ip parçaları kullandık. Boş arazileri düzenledik önce. Bunları yaparken ailelerimiz, özellikle babalarımız çok yardımcı oldular. Hafta sonları işe gitmedikleri zaman bize yardım ettiler. Biz gösterip, planladık. Onlar da yaptı" dedi.'SPOR TESİSİ GİBİ OLDU BURASI'Yaptıkları alanın bir spor tesisini andırdığını belirten Yunus Emre Çilek, "Zaten pandemi sürecinde bir yere gidemiyoruz. Sonra topladığımız tahta ve plastik parçalarla voleybol, basketbol ve futbol sahaları yaptık. Arkadaşlarım da çok yardımcı oldular. Benim hep futbola bir tutkum vardı. Futbol oynamak isterdim. Arkadaşlarla toplanıp bir futbol sahası yaptık ve oynadık. Çok güzel zaman geçirdik. Spor tesisi gibi oldu burası." diye konuştu.'ARKADAŞLARLA KENDİ ARAMIZDA BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIK'Spor aktivitelerinden eksik kalmak istemediklerini ifade eden Bülent Karakaş, "Sokaklardan tahta parçaları topladık. Arkadaşlarımızdan da yardım aldık. Pandemi sürecinde okullar kapalıyken, spor aktivitelerimizden eksik kalmayalım diye arkadaşlarla kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

- Dilovasıkocaeli

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Düğün Beyrut
Şu an buradasınız: Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 14:30:33. #1.15#
title