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Çocuklar Ata'sını unutmadı

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Çocuklar Ata'sını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent, Kurtuluş ile Osmangazi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında etkinlik düzenledi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Ihlamurkent, Kurtuluş ve Osmangazi Mahallelerinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde gerçekleştirilen anma etkinliklerinde, çocuklar Atatürk'e olan sevgilerini bir kez daha gösterdi.

Atatürk'ün fotoğrafına ve kartonlardan hazırladıkları maketlere kâğıttan yaptıkları kırmızı karanfilleri bırakan çocukların etkinlikleri, saygı duruşu ve ardından hep birlikte okudukları İstiklal Marşı ile devam etti. Siyah kartonlara Atatürk'ün fotoğraflarını yapıştırarak dövizler hazırlayan çocuklar, saatler 09.05 olduğunda Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

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