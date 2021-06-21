Çocuklar aşı olacak mı?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Çocuklar aşı olacak mı sorusu yer aldı. Peki, Çocuklar aşı olacak mı?