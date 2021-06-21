Çocuklar aşı olacak mı?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Çocuklar aşı olacak mı sorusu yer aldı. Peki, Çocuklar aşı olacak mı?
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Çocuklar aşı olacak mı konusunu merak etti. İşte, detaylar.
ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
Yapılan toplantılarda, 12-18 yaş grubu çocuklara okullar açılmadan aşı yapılması konusu ise halen tartışılıyor. İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkeler, bu yaş grubunu aşı kapsamına aldı.