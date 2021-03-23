Çocuklar, Arter'in çevrim içi "Çocuk Atölyeleri"yle çağdaş sanatı keşfedecek

Arter'in Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen ve güncel sergilerinden hareketle şekillendirilen "Çocuk Atölyeleri" çevrim içi ortamda devam ediyor.

Arter'in Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen ve güncel sergilerinden hareketle şekillendirilen "Çocuk Atölyeleri" çevrim içi ortamda devam ediyor.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, nisan ayının her cumartesi günü düzenlenecek atölyeler, farklı yaş gruplarından katılımcılara renkli, eğlenceli ve yaratıcı bir çağdaş sanat yolculuğu sunacak.

"Gökcisimleri Üzerine" başlıklı sergisinde yer alan, evrenle, gökyüzüyle ve uzayla ilişkilenen yapıtlardan ilham alan "Hayali Gezegenler" atölyesi 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için 3 Nisan'da gerçekleştirilecek. Çalışmada seçili eserleri göktaşları, yıldızlar ve gezegenlerden yola çıkarak yorumlamaya davet edilen çocuklar, parlak malzemeler aracılığıyla kendi hayali gezegenlerini üretecek.

"Müziği Görebilir Miyiz?" başlıklı atölye, 7-11 yaş aralığındaki çocukları "Dinleyen Gözler İçin" sergisinde yer alan yapıtlar aracılığıyla notaların ve sessizliğin renkli dünyasını keşfetmeye çağırıyor. Şekiller, çizgiler ve farklı nota gösterimleri üzerine bir sohbet etrafında ilerleyecek atölye, 10 Nisan'da yapılacak.

6-9 yaş aralığındaki çocukları siyah ve beyazın farklı çağrışımlarını keşfetmeye çağıran "Siyah Beyaz Heykeller" başlıklı atölye 17 Nisan'da, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Yağmur Ormanı'nda Bir Gezinti" başlıklı atölye ise 24 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu ücretsiz atölyelere katılmak için "ogrenme@arter.org.tr" adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz