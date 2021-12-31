'Çocuklar arasında koronavirüs vakaları 3 kat arttı'

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, son dönemde çocuklar arasındaki koronavirüs vakalarının 3 kat arttığını ve bunun endişeye neden olduğunu söyledi. Çocuklarda görülen grip ve koronavirüs vakalarını birbirinden ayırmanın sadece PCR testi ile mümkün olduğunu belirten Yılmaz, "Okullarda kapanan sınıfların sayısı, temaslı öğrencilerin sayısı da çok artmış durumda. Şu an çocuklar genel olarak bunu mevsimsel grip gibi geçiriyorlar ama ayırmak açısından mutlaka testlerinin yapılması lazım. 3 günlük bebeğimiz de var Covid-19 olan, 18 yaşında çocuğumuz da" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Vaka artışının özellikle okul çağında 7-15 yaş grubunda etkili olduğunu ve koronavirüse yakalanan çocuk sayısının her geçen gün yükseldiğini kaydeden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, çocuk koronavirüs poliklinik sayılarının da önceki haftaya göre 3 kat arttığını ve bunun endişeye neden olduğunu dile getirdi.

"Sevindirici tarafı, poliklinikteki artış sayısı ile yatan hasta artış sayısı eş değil. Evet, yatan hastalarımız var. Hastanede tedavi ihtiyacı olan, akciğer tutulumu olan çocuklarımız var ama bunlar şu anda poliklinikteki vaka artışı ile paralel değil. Daha az, geriden gidiyor ama netleşmesi birkaç haftayı bulur. Süreç bize ne gösterir, bekleyip göreceğiz ama 15 yaş üzeri çocuklar erişkin kliniğine geliyorlar ve aşılı çocukların hastalığı çok daha hafif geçirdiğini ve hastalığı daha rahat atlattıklarını da gözlemliyoruz. Özellikle okul çağında 7-15 yaş arasında daha yoğun görüyoruz. Bu da tamamen temasla ilgili. Hastalık belki özellikle bu grubu seçmiyor ama evde temas olduğunda daha küçük yaş grupları da etkileniyor. 3 günlük bebeğimiz de var Covid olan, 18 yaşında çocuğumuz da var. Yaş tek başına bir belirleyici değil bizim için. En önemli olan kişisel olarak dikkat etmek, belirtileri olanların erken bir şekilde test yaptırması. Bu mevsimsel bir hastalıktır, soğuk algınlığıdır. Koştu, oynadı, üşüttü o yüzden oldu; demeden hemen doktora başvurması ve pozitif olanı ayırıp izole edebilmemiz kontrolü biraz daha sağlamamız açısından bize yardımcı olacaktır, diye düşünüyorum."