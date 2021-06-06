Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü
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Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü Kısıtlama saatinde meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerasında Antalya'da çocuklar arasında çıkan tartışma dakikalar içerisinde tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü

Kısıtlama saatinde meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerasında

ANTALYA - Antalya'da çocuklar arasında çıkan tartışma dakikalar içerisinde tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin ayırmakta güçlük çektiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler şahısları biber gazı kullanarak ayırdı. Kavga sonucunda çok sayıda kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza makbuzu düzenlendi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde birlikte vakit geçiren çocuklar, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile iki taraf kavgaya etmeye başladı. Kavgaya bir süre sonra çocukların aileleri de katıldı. Ellerine aldıkları sopalarla birbirlerine saldıran şahıslar, acımasızca vurdu. Olay sonrası darbe alan bazı vatandaşlar yaralandı. Kavgayı polis ekiplerinin ayırmakta güçlük çektiği görüldü. Bir süre daha kavga eden şahıslar, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin biber gazı kullanması ile ayrıldı. Polis, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 32 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü
Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü
Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü
Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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