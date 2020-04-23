Çocuklar apartmanın içini sergi, dışını şölen alanına çevirdi
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23 Nisan, Konak, Güncel, Haber

Çocuklar apartmanın içini sergi, dışını şölen alanına çevirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları yasak olan çocuklar, oturdukları apartmanın içini Türk bayrakları, balonlar ve kendilerinin hazırladığı afişle süsleyerek sergi alanına çevirirken, dış cepheye ise büyük bir çarşaf üzerine kendi...

23.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:31
Çocuklar apartmanın içini sergi, dışını şölen alanına çevirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkmaları yasak olan çocuklar, oturdukları apartmanın içini Türk bayrakları, balonlar ve kendilerinin hazırladığı afişle süsleyerek sergi alanına çevirirken, dış cepheye ise büyük bir çarşaf üzerine kendi el ve ayak izleri ile yine kendilerinin boyadığı '23 Nisan 100'üncü Yıl' temalı pankartla kapladı. Apartman içi ve dışı ile ilgi çekerken, çocuklar balkonlardan bayramı kutladı.

Barbaros Mahallesi, 357 Sokak'taki Barçın Apartmanı'nda yaşayan 9 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında hazırlık yaptı. Mustafa Merdol (2), Ege Tuna Türedi (9), Elif Sena Türedi (12), İrem Torlak (12), Mehmet Efe Şahinoğlu (7), Umay Üsküp (6), Doğa Guderoğlu (6), Mira Enet (5) ve Hira Enet (2) apartmanlarının girişini kendi çizdikleri resim ve hazırladıkları elişi süslemelerle sergi alanına çevirdi. Apartmana girenler kendilerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sergisine gelmiş gibi hissederken, duygusal anlar da yaşadı. Çocuklar ayrıca apartmanın dış cephesini de büyük bir çarşaf üzerine kendi el ve ayak izleri ile yine kendilerinin boyadığı '23 Nisan 100'üncü Yıl' temalı pankartla kapladı. Pankartın etrafı Türk bayrakları ve balonlarla donatılınca hazırlıklar 357 Sokak sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerin de ilgisini çekti. Gün boyunca bu güzel görsel şöleni ve eserleri görmek için birçok kişi, komşu apartman ve mahallelerden Barçın Apartmanı'na geldi. Apartman sakinleri ve çocuklar, gün boyunca balkonda bayramı kutlayacaklarını belirtti.

Evinin balkonundan 23 Nisan'ı kutlayan Umay Üsküp, "Bugünü kutlamak için ellerimize ve ayaklarımıza sürdüğümüz boyalarla resimler yaptık. Atatürk'ün resmini çizdim. Atatürk'ü ve 23 Nisan'ı çok seviyoruz" dedi.Çocuklardan Doğa Güleroğlu ise, "Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan için resimler çizdik. Ellerimizi boyalara batırdık. Bayramlıklarımızı giydik" diye konuştu.

Umay Üsküp'ün annesi Müfide Üsküp ise, "Biz koronavirüs dolayısıyla çocuklarımızın mağdur olmasını istemedik. 23 Nisan'ı aynı okullardaki gibi kutlamak istedik. Çocuklarımız eğlensinler istedik, bu yüzden bugüne apartmanca hazırlandık. Kocaman bayraklar astık, resim sergileri hazırladık. Elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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