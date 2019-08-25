Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattı

25.08.2019 11:44

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesinin yankıları ve protestoları sürüyor. Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen gösterilere Bursalı çocuklar da katıldı.



Bursaspor Teksas lise taraftar gurubu üyeleri Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında "Anne lütfen ölme" pankartı açarak karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattılar.



Araç sürücülerinin kontak kapatıp korna çalarak destek verdiği protesto gösterisinde çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek slogan attılar. Çevredeki vatandaşların da protesto gösterilerine alkışlarla destek verdiler. - BURSA

Kaynak: İHA