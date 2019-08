Çocuklar anlattı, başkan dinledi

18.08.2019 10:47

Hemşehrileriyle her zaman iç içe olan ve her fırsatta bir araya gelerek taleplerini dinleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, gittiği her yerde çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Önceki gün Çan'da düğün, hatim ve mesire alanı ziyaretlerinde bulunan Başkan Bülent Öz, yanına gelen çocukların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Bülent Öz, "Çocuklarımızın yanımıza gelip Çan için istek ve taleplerini iletmeleri beni çok mutlu etti. Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur. Çocuklarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Çan Belediyesi olarak faaliyetlerimizde çocuklarımıza yönelik olanlar her zaman önceliğimiz olacaktır" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA