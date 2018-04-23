- Çocukların ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi Nöbet tutan askerler Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden çocuklar ve yaşlı bir adam ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti.
23 Nisan 2018 Pazartesi 09:31
- Çocukların ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi Nöbet tutan askerler Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden çocuklar ve yaşlı bir adam ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti.