- Çocukların ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi

Nöbet tutan askerler

Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden çocuklar ve yaşlı bir adam ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti.