Çocuklar Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Çocuklar Anıtkabir'i Ziyaret Etti

- Çocukların ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi Nöbet tutan askerler Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden çocuklar ve yaşlı bir adam ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti.

- Çocukların ellerinde Türk Bayrakları ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi
Nöbet tutan askerler
Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden çocuklar ve yaşlı bir adam ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti.

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