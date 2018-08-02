Çocuklar Alt Geçitte Biriken Yağmur Suyunda Yüzdü

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir grup çocuk, sağanak nedeniyle karayolu altından geçen yolda biriken çamurlu suda sağlıklarını hiçe sayarak yüzdü.

Çarşamba ilçesinde sebze ve meyve hal girişindeki Ordu-Samsun Karayolu alt geçidi, şiddetli her yağmur sonrasında su ile doluyor. Bölgede yağan sağanak yağmurun ardından yine alt geçitte biriken çamurlu ve kirli su, bu kez çocukların oyun yerine dönüştü. Sağlıklarını tehlikeye attıklarından habersiz çocuklar, biriken çamurlu suda yüzerek eğlendiler. Yöre halkı ise her yağmurdan sonra alt geçitte bu sorunun yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almalarını istediler.

- Samsun