Çocuklar ağaçlık alanı ateşe verdi
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Çocuklar ağaçlık alanı ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çocuklar ağaçlık alanı ateşe verdi
11.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:39

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Ağaçlık alanda ateşle oyun oynayan çocuklar, yangına neden oldu. Bir anda yabani otların alev aldığı alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına tazyikli su ile müdahale ederek kontrol altına aldı. Ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ailelere de çocuklarına sahip çıkması yönünde uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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