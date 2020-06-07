Çocuklar 8 saat yürüyerek topladıkları ışkın bitkisini satıyorlar BİNGÖL'de, maddi durumu iyi olmayan çocuklar, ekşimsi tadıyla kiviyi andıran bilimsel adı 'Rheum ribes' olan ışkın bitkisini toplamak için her gün Erzurum karayolundaki Herdu Deresi'ne gidiyor.

BİNGÖL'de, maddi durumu iyi olmayan çocuklar, ekşimsi tadıyla kiviyi andıran bilimsel adı 'Rheum ribes' olan ışkın bitkisini toplamak için her gün Erzurum karayolundaki Herdu Deresi'ne gidiyor. Çocuklar, gidiş dönüş 8 kilometrelik yürüyüşün topladıkları muz gibi soyulduğu için 'yayla muzu' adı da verilen çubuk şeklindeki otu satarak harçlık biriktiriyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde yetişen, kuzukulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkın bitkisi olgunlaştı. Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında olgunlaşan ışkın meyvesini toplayan çocuklar, hem aile ekonomisine katkı sunuyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Sabahın ilk ışıklarında uyanıp, ışkın toplamak için 8 kilometre yol yürüyen çocuklar topladıkları ışkını Bingöl-Erzurum karayolunda satışını yapıyor. Işkın satan çocuklardan Nafiye Beyaz (14), ışkın satarak elde ettiği paranın bir kısmını annesine verdiğini bir kısmını da tablet almak için biriktiğini söyledi.

Günde ortalama 30 TL kazandığını anlatan Furkan Dursun ise ailesinin ekonomisine katkı sağladığını belirterek, ışkın satarak aynı zamanda okul harçlığını da şimdiden biriktirdiğini söyledi.

Kaynak: DHA