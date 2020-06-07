Çocuklar 8 saat yürüyerek topladıkları ışkın bitkisini satıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar 8 saat yürüyerek topladıkları ışkın bitkisini satıyorlar

BİNGÖL'de, maddi durumu iyi olmayan çocuklar, ekşimsi tadıyla kiviyi andıran bilimsel adı 'Rheum ribes' olan ışkın bitkisini toplamak için her gün Erzurum karayolundaki Herdu Deresi'ne gidiyor.

Çocuklar 8 saat yürüyerek topladıkları ışkın bitkisini satıyorlar
07.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:01

BİNGÖL'de, maddi durumu iyi olmayan çocuklar, ekşimsi tadıyla kiviyi andıran bilimsel adı 'Rheum ribes' olan ışkın bitkisini toplamak için her gün Erzurum karayolundaki Herdu Deresi'ne gidiyor. Çocuklar, gidiş dönüş 8 kilometrelik yürüyüşün topladıkları muz gibi soyulduğu için 'yayla muzu' adı da verilen çubuk şeklindeki otu satarak harçlık biriktiriyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde yetişen, kuzukulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkın bitkisi olgunlaştı. Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında olgunlaşan ışkın meyvesini toplayan çocuklar, hem aile ekonomisine katkı sunuyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.  Sabahın ilk ışıklarında uyanıp, ışkın toplamak için 8 kilometre yol yürüyen çocuklar topladıkları ışkını Bingöl-Erzurum karayolunda satışını yapıyor. Işkın satan çocuklardan Nafiye Beyaz (14), ışkın satarak elde ettiği paranın bir kısmını annesine verdiğini bir kısmını da tablet almak için biriktiğini söyledi. 

Günde ortalama 30 TL kazandığını anlatan Furkan Dursun ise ailesinin ekonomisine katkı sağladığını belirterek, ışkın satarak aynı zamanda okul harçlığını da şimdiden biriktirdiğini söyledi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Otopsi raporu yayınlandı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Mete Gazoz Semih Özsoy Lionel Messi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Çocuklar 8 saat yürüyerek topladıkları ışkın bitkisini satıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:01:01. #1.14#
title