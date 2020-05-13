Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
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Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlamaya ara verilmesiyle 53 gün sonra parklara koştu.

Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
13.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:48

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlamaya ara verilmesiyle 53 gün sonra parklara koştu.

Korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 0-14 yaş arası çocuklar, 53 gün sonra dışarı çıktı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve yetkililerin onayıyla 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına onay verilen çocuklar, muratlarına erdi. Gaziantep'te güneşli havayı fırsat bilen 0-14 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte park ve bahçelere akın etti. Kentteki parkları tıka basa dolduran çocukların kimi spor yaparken, kimileri de parklardaki oyun gruplarında eğlencenin tadını çıkardı. Çocuklara eşlik eden aileler ise çocukların eğlencesini yakından takip etti.

Çocukların 53 gündür evde çok sıkıldığını söyleyen aileler, alınan karara çok sevindiklerini ve çocukların da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yasak kalkar kalkmaz parklara akın eden çocuklar ise evde sıkıldıklarını, parkta oyun oynamayı, gezmeyi, koşmayı ve spor yapmayı çok özlediklerini söyledi.

"Evde oynayınca komşular şikayet ediyor"

Yasak kalkar kalkmaz parka koşan ve evde oyun oynayınca komşuların şikayet ettiğini söyleyen 11 yaşındaki Kerem Kalyoncu, "Günlerdir evde çok sıkıldık. Dışarıyı çok özledik. Hava da güzel olduğu için yasak kalkınca hemen parka koştuk. Dışarıda koşmayı çok özlemiştim. Evde koşup oynayınca komşular şikayete geliyordu. O yüzden bizi dışarı bırakmaları iyi oldu. Hava da çok güzel olduğu için daha iyi oldu" dedi.

"Çocuklar için iş yerinden izin aldım"

Çocuğunu gezdirmek için çalıştığı iş yerinden izin aldığını söyleyen Nurettin Özgür isimli baba ise "Çocuklar yaklaşık iki aydır evdeydi. Bu nedenle neredeyse psikolojileri bozulmuştu. O yüzden parka çıkmaları hem çocuklar hem de bizim için iyi oldu. Hatta bugün çocukları gezdirebilmek için iş yerinden özel izin aldım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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