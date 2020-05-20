Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya koştu Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya koştu Malatya'da cadde ve sokaklar çocuklarla şenlendi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş gurubu çocuklar bugün ikinci kez 4 saatlik izine dışarı çıktı.

Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya koştu

Malatya'da cadde ve sokaklar çocuklarla şenlendi

MALATYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş gurubu çocuklar bugün ikinci kez 4 saatlik izine dışarı çıktı. Kimi çocuk her ne kadar bayramda dolaşamayacak olsa aileleri ile bayramlık elbise almaya giderken, kimisi ise parklara akın ederek gönüllerince eğlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altında bugün kontrollü normalleşme sürecinde 0-14 yaş gurubu çocuklar bugün ikinci kez sokağa çıkmanın sevincini yaşadılar.

11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkan çocukların ilk durağı ise mağazalar oldu. Aileleri ile birlikte mağazalara giden çocuklar, her ne kadar bu bayramda evde olacaksalar da yine de bayramlık aldı. Aileler, çocuklarının bayram sevincini yaşaması adına bayramlık elbise aldıklarını belirterek, biran önce virüs tehlikesinin son bulmasını dilediler.

Bir hafta aradan sonra ikinci kez sokağa çıkmanın sevincini yaşayan çocuklar, bugün de park ve bahçelere akın etti. Aileleri ile birlikte parklara giden çocuklar, oyun oynayarak 4 saatlik zamanı eğlenerek geçirirken, kimi çocuklar ise arkadaşları ile top oynadı.

Kaynak: İHA