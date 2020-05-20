Çocuklar 4 saat özgürlüğe pedal çevirdi
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Çocuklar 4 saat özgürlüğe pedal çevirdi

Çocuklar 4 saat özgürlüğe pedal çevirdi Bursa'da 0-14 yaş çocuklar bisikletlere koştu Bursa'da Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda 0-14 yaş arası çocuklar bisiklet kiralayarak, 4 saatlik özgürlüklerine pedal çevirdi.

20.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:20

Çocuklar 4 saat özgürlüğe pedal çevirdi

Bursa'da 0-14 yaş çocuklar bisikletlere koştu

BURSA - Bursa'da Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda 0-14 yaş arası çocuklar bisiklet kiralayarak, 4 saatlik özgürlüklerine pedal çevirdi.

Uzun bir süredir korona virüsü salgını dolayısıyla evlerinde kalan çocuklar geçen hafta parklara akın etmişti. Bursa'da bu hafta da saat 11.00 itibariyle parklara koşan çocuklar 4 saatin keyfini çıkarttı. Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda bisiklet kiralayan çocuklar büyük bir heyecanla parkın içinde pedal çevirdi. Farklı yaş gruplarından farklı model ve boyutlarda bisikletlere binen çocuklar 15.00'e kadar dışarıda kalacak.

Bisiklet kiralama ve tamiri yapan Ayşe Yanargül, "Bugün çocukların günü. Bizim de işimiz çocuklarla olduğu için bugüne özel yoğunluk yaşanıyor. Normalde korona virüs sürecinden önce işlerimiz iyiydi ama herkes gibi biz de etkilendik. Geçen hafta çocukların sokağa çıkma izninde işlerimiz çok güzeldi. Bugün de öyle olmasını bekliyoruz. Çocuklar rüyalarında görmüşçesine büyük bir heyecanla bisiklete biniyorlar. Bisiklet kiralamanın saati 6 TL ve 8 TL'dir. Bundan sonra işlerimizin açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Parkta bisiklet süren çocuklar ise uzun süreden beri evde kaldıklarını belirterek, bugün çok eğleneceklerini dile getirdiler. Hiç bisiklete binmemiş gibi heyecanlı olduklarını ifade eden çocuklar 4 saat doyasıya eğleneceklerini söyledi.

Çocuklar 4 saat özgürlüğe pedal çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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