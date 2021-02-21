Çocuklar, 31 bin fidanı toprakla buluşturdu
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Çocuklar, 31 bin fidanı toprakla buluşturdu

21.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:42
Çocuklar, 31 bin fidanı toprakla buluşturdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, koruma ve bakım altındaki çocuklara çevre bilincini kazandırmak ve orman sevgisini aşılamak için 2019 yılında başlattığı 'Çocuk Bahçesi Kampanyası' ile bugüne kadar çocuklar tarafından 31 bin fidan toprakla buluştu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, koruma ve bakım altındaki çocuklara çevre bilincini kazandırmak ve orman sevgisini aşılamak için 2019 yılında başlattığı 'Çocuk Bahçesi Kampanyası' ile bugüne kadar çocuklar tarafından 31 bin fidan toprakla buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Çocuk Bahçesi' isimli ağaç dikme kampanyası ile koruma ve bakım altındaki çocuklarda ağaçların ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanına fidan dikimini sürdürüyor. Her ilin iklim ve toprak koşullarına uygun olarak seçilen fidanlar çocuklar tarafından dikiliyor. Aşılamadan budamaya kadar tüm işlemlerle bizzat ilgilenme imkanı bulabilen çocuklar, böylelikle toprakla daha yakın temas kurarak, bir fidanın gelişimine de şahitlik etmiş oluyor. Koronavirüs tedbirleriyle tüm illerde yürütülen kampanya ile 2019 yılından bu yana 31 bin fidan dikildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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