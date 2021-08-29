ÇOCUKLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI COŞKUYLA KUTLADI

29-08-2021 13: 52: 35 ÇOCUKLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI COŞKUYLA KUTLADI-BAŞKAN FADILOĞLU: "KUŞAKLAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURUYORUZ"-GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK İLGİŞehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde...

29-08-2021 13: 52: 35 ÇOCUKLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI COŞKUYLA KUTLADI

-BAŞKAN FADILOĞLU: "KUŞAKLAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURUYORUZ"

-GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Etkinlikleri, çocuklardan büyük ilgi gördü. Çocukluk yıllarını sokaklarda oyunlar oynayarak geçiren ebeveynlerin de tribünlerden büyük ilgiyle takip ettiği etkinliklerde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukları yalnız bırakmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından Beykent Stadyumu, Gazikent Stadyumu ve Merveşehir Stadyumu'nda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Etkinlikleri kapsamında küçük ve genç yaşta yüzlerce kişi misafir edildi. Teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliklerde büyük bir coşku yaşayan katılımcılar, hafızalarından uzun süre silinmeyecek bir gün yaşadılar.

Geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerde minikler; seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, istop, sandalye kapmaca, çuval yarışı, ip atlama gibi oyunlarda keyifli zamanlar geçirirken ve sportif beceri koordinasyon parkurlarında gerçekleştirilen ödüllü yarışmalarda yaşanan tatlı rekabet, tribünlerde yerlerini alan anne ve babalardan büyük alkış aldı. Oyunlar esnasında çocuklara eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçmişten günümüze taşınan sokak oyunlarıyla ilgili öğrenci velileriyle kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

GELENEKSEL OYUNLAR KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN

Bir dönem sokaklarda büyük bir keyifle oynanan geleneksel oyunların kültürel mirasın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazikent Stadyumu'nda katıldığı etkinlikler esnasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl da organize ettiğimiz Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Etkinliklerinde çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz. Eğitim-öğretim yılı içerisinde değerli velilerimizle yaptığımız istişarelerle yaz tatili döneminde düzenlediğimiz etkinliklere yön veriyoruz. Bu yaz döneminde de binlerce çocuğumuzu ve gencimizi tesislerimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda gençlik ve spor alanındaki tesislerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre sonra Çıksorut Mahallemize kazandıracağımız stadyumumuz hizmete açılacak. Bir dönem sokaklarda büyük bir keyifle oynadığımız geleneksel oyunlarımız, kültürel mirasımızın en güzel örneklerinden sadece birisi. Bu etkinliklerle kuşaklar arasında güçlü bir bağ kuruyoruz. Özellikle pandemi döneminde gerçekleştirilen bu tip faaliyetler çocuklarımızın sağlıklı ve zinde gelişimleri adına da çok değerli. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. "

-BAŞKAN FADILOĞLU: "KUŞAKLAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURUYORUZ"

-GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Etkinlikleri, çocuklardan büyük ilgi gördü. Çocukluk yıllarını sokaklarda oyunlar oynayarak geçiren ebeveynlerin de tribünlerden büyük ilgiyle takip ettiği etkinliklerde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukları yalnız bırakmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından Beykent Stadyumu, Gazikent Stadyumu ve Merveşehir Stadyumu'nda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Etkinlikleri kapsamında küçük ve genç yaşta yüzlerce kişi misafir edildi. Teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinliklerde büyük bir coşku yaşayan katılımcılar, hafızalarından uzun süre silinmeyecek bir gün yaşadılar.

Geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerde minikler; seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, istop, sandalye kapmaca, çuval yarışı, ip atlama gibi oyunlarda keyifli zamanlar geçirirken ve sportif beceri koordinasyon parkurlarında gerçekleştirilen ödüllü yarışmalarda yaşanan tatlı rekabet, tribünlerde yerlerini alan anne ve babalardan büyük alkış aldı. Oyunlar esnasında çocuklara eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçmişten günümüze taşınan sokak oyunlarıyla ilgili öğrenci velileriyle kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

GELENEKSEL OYUNLAR KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN

Bir dönem sokaklarda büyük bir keyifle oynanan geleneksel oyunların kültürel mirasın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazikent Stadyumu'nda katıldığı etkinlikler esnasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl da organize ettiğimiz Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Etkinliklerinde çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz. Eğitim-öğretim yılı içerisinde değerli velilerimizle yaptığımız istişarelerle yaz tatili döneminde düzenlediğimiz etkinliklere yön veriyoruz. Bu yaz döneminde de binlerce çocuğumuzu ve gencimizi tesislerimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda gençlik ve spor alanındaki tesislerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre sonra Çıksorut Mahallemize kazandıracağımız stadyumumuz hizmete açılacak. Bir dönem sokaklarda büyük bir keyifle oynadığımız geleneksel oyunlarımız, kültürel mirasımızın en güzel örneklerinden sadece birisi. Bu etkinliklerle kuşaklar arasında güçlü bir bağ kuruyoruz. Özellikle pandemi döneminde gerçekleştirilen bu tip faaliyetler çocuklarımızın sağlıklı ve zinde gelişimleri adına da çok değerli. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. "

Kaynak: Habermetre