Çocuklar 29 Ekim'i 'Çocuk Şehri'nde kutlayacak

Çocuklar 29 Ekim'i 'Çocuk Şehri'nde kutlayacak

ÇOCUKLAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo'da kutlayacak.

21.10.2019 11:29
Çocuklar 29 Ekim'i 'Çocuk Şehri'nde kutlayacak

ÇOCUKLAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan çocuk şehri KidzMondo'da kutlayacak.

KidzMondo, Cumhuriyet Bayramı'na özel 26 - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek neşe dolu programla minik misafirlerini ağırlayacak. Bando gösterisi şenlik boyunca çocuklarla birlikte tur atacak. Çocukların 50'den fazla mesleği deneyimlediği, eğlenirken öğrendiği KidzMondo'da kutlamalar kapsamında atölyeler, neşeli tiyatro oyunları ve hareketli danslar sahnelenecek. Ayrıca 29 Ekim'de gelen tüm çocuklara Türk Bayrağı hediye edilecek.


Kaynak: DHA
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