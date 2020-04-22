Çocuklar 23 Nisanı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi
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23 Nisan, Amasya, Taşova, Haber

Çocuklar 23 Nisanı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi

Çocuklar 23 Nisanı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde çocuklar 23 Nisan'ı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi.

22.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:52
Çocuklar 23 Nisanı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi

Çocuklar 23 Nisanı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde çocuklar 23 Nisan'ı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi.

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir grup genç sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların videolarını çekerek Meclis'in 100.yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 7'den 70'e herkesin katılım sağladı videoda bu yıl okullarında kutlayamayan öğrencilerin sesleri hoparlörden tüm köye dinletildi. Aynı coşku ve heyecanla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Köyde yaşayan ve videoda konuşan yaşlıların çoğu 23 Nisan törenlerinin 70 yılına tanıklık etmiş, çocuklar ise daha yeni yeni törenlerde şiir okumaya başlamış önceki kuşakların torunları. 7'den 70'e herkes şiiriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sosyal mesafe içerisinde kutladı. Her sokak başında bir bayrağın bulunduğu köyde köy hoparlöründen İstiklal Marşı çalınıp vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak eşlik etti. Tören, çekilen videoların muhtarlık hoparlörlerinden aynı resmi programmış gibi köye dinletilip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Videoda günün anlam ve önemi hakkında konuşan Burak Torun, "Bizler Amasya ilinin Taşova ilçesi Alpaslan köyü olarak bu güzel günde kısıtlı imkanlarla da olsa kalbi demokrasi, cumhuriyet, özgürlük diye atan tam 1120 kişilik mevcudiyetimizle bayramı en coşkulu şekilde yaşamaktayız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.

Alpaslan Köyü Muhtarı Üzeyfi Çetin ise, "Değerli Türk milleti, çocuklara armağan edilmiş olan 23 Nisan bu bayramı, canı gönülden Alpaslan olarak kutluyoruz. Genç arkadaşlarımız özellikle şiir okumak bu bayramı en iyi şekilde kutlamak için bu bayramı idrak etmeye çalışıyoruz. ve dünyanın sonuna kadar yaşa ülkem diyorum" diye konuştu.

Çocuklar 23 Nisanı kutladı, bütün köy hoparlörden dinledi

Kaynak: İHA

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