Çocuklar 23 Nisan'ı resimle kutladı

Çankaya Belediyesinin çocuklar için düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu resim yarışmasının ödül töreni şenliğe dönüştü.

Çankaya Belediyesinin çocuklar için düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu resim yarışmasının ödül töreni şenliğe dönüştü.

Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu resim yarışmasının ödül töreni Zafer Park'ta gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 800'e yakın çocuk ve ailelerinin katıldığı ödül töreninde, çocukların heyecanına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu.

Çankaya Belediyesi resim eğitmenlerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Başkan Taşdelen, "Ne mutlu ki size 23 Nisan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü resmediyorsunuz. Önderimiz, liderimiz Atatürk ile ulusumuz ile ne kadar övünsek azdır. Çünkü ulusal bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan az sayıda milletten biri Türk milleti. Bu güzel etkinliği nerede yapıyoruz, Zafer Park'ta, karşısında İnönü Parkı var, yanında Lozan Park var. Yani hem bağımsızlığımızı kazandıran önderlerimizin ismi hem bağımsızlığımızın tapusu olan Lozan Antlaşmasının ismi ve hepsini taçlandıran Zafer Parkımız var. Ben tekrardan yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bağımsız, özgür bir şekilde kutlayacağımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyeceğimiz bayramları kutlayacağımız inancıyla hepinize güzel bir gün diliyorum" diye konuştu.

Açık havada coşkulu bir şeklide gerçekleşen törende Başkan Taşdelen, dereceye giren çocuklara Nutuk ve çeşitli armağanlar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı