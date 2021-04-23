Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kendi eserleriyle kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kendi eserleriyle kutladı

Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kendi eserleriyle kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, bu sene dördüncüsünü yayımladığı 23 Nisan Özel Dergisi ile çocuklardan ilgi gördü.

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, bu sene dördüncüsünü yayımladığı 23 Nisan Özel Dergisi ile çocuklardan ilgi gördü. Türkiye ve KKTC'den 100'den fazla çocuğun hazırladığı şiir, resim ve kompozisyonlarla oluşan özel sayı Dergilik uygulaması üzerinden okunabileceği belirtildi.

Türkiye'nin dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Özel Dergisi ile kutladı. Bu sene dördüncüsü yayımlanan özel dergiye Türkiye ve KKTC'den 100'den fazla çocuk, eserleri ile başvurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü anıya dönüştüren 23 Nisan Özel Dergisi, çocuklar için kalıcı bir hediye olurken aynı zamanda onların hayal dünyalarını geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Türkiye ve KKTC'den yüzlerce çocuğun çizdiği resimlere, yazdığı şiir, öykü ve kompozisyonlara ücretsiz ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Derya Yanık Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kendi eserleriyle kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:31:10. #1.16#

title