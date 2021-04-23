Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kendi eserleriyle kutladı

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, bu sene dördüncüsünü yayımladığı 23 Nisan Özel Dergisi ile çocuklardan ilgi gördü.

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, bu sene dördüncüsünü yayımladığı 23 Nisan Özel Dergisi ile çocuklardan ilgi gördü. Türkiye ve KKTC'den 100'den fazla çocuğun hazırladığı şiir, resim ve kompozisyonlarla oluşan özel sayı Dergilik uygulaması üzerinden okunabileceği belirtildi.

Türkiye'nin dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Özel Dergisi ile kutladı. Bu sene dördüncüsü yayımlanan özel dergiye Türkiye ve KKTC'den 100'den fazla çocuk, eserleri ile başvurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü anıya dönüştüren 23 Nisan Özel Dergisi, çocuklar için kalıcı bir hediye olurken aynı zamanda onların hayal dünyalarını geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Türkiye ve KKTC'den yüzlerce çocuğun çizdiği resimlere, yazdığı şiir, öykü ve kompozisyonlara ücretsiz ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı