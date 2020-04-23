Çocuklar 23 Nisan'ı balkonlarda zeybek oynayarak kutladı Balıkesir'in Edremit ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde zeybek oynayarak yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde zeybek oynayarak yaşadı.

Edremit ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Avcılar Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileri, sokakları ve evlerini balon ve bayraklarla süsledi.

Çocuklar, muhtarlığın ilan sisteminden çalan Harmandalı müziği eşliğinde zeybek oynadı.

Avcılar İlkokulu Sınıf öğretmeni Sibel Çay, AA muhabirine, öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerinde kutladığını söyledi.

Öğrencileriyle böyle bir etkinliğe imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çay, şunları kaydetti:

"Belki statlarda, meydanlarda değildik ama evlerimizin balkonunda, terasında, kapı önlerinde komşularına bakarak, ailelerinin seyrinde bu gösteriyi gerçekleştirdiler. Onların bu heyecanı bizim gözlerimizde mutluluk oldu. Bu zor günlerde savaş veren sağlıkçılarımızı alkışlarla andık. Onları yürekten kutluyoruz. Geçmişte küçücük imkanlarla kocaman zaferler kazanmış ecdadın torunları olduğumuzu her daim gösteriyoruz. Çocuklarımıza bunu ilmek ilmek işliyoruz. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz."

Yöresel kıyafetiyle evinin önünde zeybek oynayan öğrencilerden Berrin İnce de daha önce meydanlarda kutladıkları yaşadıkları bayramın coşkusunu bu kez evlerinin önünde yaşadıklarını belirtti.

Eylül Özyurt ise "Koronavirüs, bayramımızın üstüne gölge olarak düşmedi ve düşemez de. Her türlü zorluğun altından kalkmayı başaracağız. Yaşasın 23 Nisan." dedi.

Öğrencilerden Deniz Kutlu da okulunu çok özlediğini anlatarak, "Atalarımızın canlarını ortaya koyup armağan ettiği bayramımı koronavirüse inat gülümseyerek kutluyoruz. Daima Ata'mızın izindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA