Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları geçici süreyle kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları geçici süreyle kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Anne babalar da evlerin camlarını, balkonlarını ve odalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevinç ve heyecanını dışarı çıkamayan çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

Çocuklar evlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla şiir okurken velileri de cep telefonlarıyla kayda adı.

Aysel Demir, kızının ana sınıfına gittiğini söyledi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle çocukların dışarı çıkamadıklarını belirten Demir, "Kızım ilk defa bu yıl 23 Nisan Çocuk Bayramını arkadaşlarıyla birlikte kutlayacaktı ama olmadı. Biz de evimizin duvarını ve camlarını bayraklarla süsledik. Birlikte şiir okuyup bayramı kutladık. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Meclisimizin 100. yılını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA