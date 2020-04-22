Çocuklar 23 Nisan coşkusu için kamera karşısına geçtiler Kahramankazan'da koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlamaya başladı.

Kahramankazan'da koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlamaya başladı. Çocuklar, odalarını Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bazı öğrenciler de sosyal medyadan iletişime geçtikleri öğretmenlerinin yardımıyla, süsledikleri odalarında kamera karşısına geçerek klip çektiler. Şarkılar söyleyip şiirler okuyan çocuklar, telefonları ile çektikleri görüntüleri klip haline getirerek 23 Nisan coşkusunu sosyal medyadan arkadaşlarıyla paylaştı. Minik Zeynep Azra ve Zeynep Zehra Pazar kardeşler de 23 Nisan coşkusunu evinde yaşadı. Kahramankazan'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Azra Baysal, 23 Nisan coşkusunu odasında yaşadı. Elinde Türk bayrağı, bayram kıyafetleriyle kamera karşısına geçen minik Zeynep, hazırladığı klibin sonda arkadaşlarının bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Kaynak: AA