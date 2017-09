Çocuklar 10 Dilde "Barış" Mesajı Verdi

Bodrum ilçesinde, çeşitli ülkelerden 21 çocuktan oluşan "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu", 10 dilde seslendirdikleri şarkılarla dünyaya "barış" mesajı verdi.



Bodrum'da, İnsanca Yaşam Derneği öncülüğünde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından kurulan "Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu" ilçede ilk konseri verdi.



Türkiye, Suriye, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 6-16 yaş aralığından 21 çocuğun bulunduğu koro, çocukların üç aylık müzik eğitimlerinin ardından ilk kez Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde sahne aldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde çocuklar dinleyicilerden tam not aldı.



Koro şefi Farhangniya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ay içerisinde çocuklara 10 farklı dilde şarkı söylemeyi öğrettiklerini ifade etti.



"Onlar barış mesajı vermek istiyor"



Çocuklarla çok prova yaptıklarını söyleyen Farhangniya, "Çocuklar çok yetenekli ve çok istekli. Dünyanın birçok yerinden katılan çocuklarımız var ve Bodrum'da yaşıyorlar. Onlar dünyaya barış mesajı vermek istiyorlar." dedi.



Farklı kültürlerin bir araya gelmesi için çalıştıklarını belirten Farhangniya, şunları dile getirdi:



"Bu çocuklarımıza destek olunmasını istiyorum, kendi çabamızla sanat yapıyoruz. Tek başına bu tür çalışmalar ilerlemiyor. Bu çocukları birçok ülkeye götürmek istiyorum. Her ülkede oranın çocuklarıyla buluşup onlarla güzel konserler verilsin isterim. Çocuklar barış şarkıları söylesin, büyükler savaşı durdursun. Çocuklar en masum canlılar. Üç ay içerisinde çalışmanın karşılığını da aldılar. Ben bu koronun kurucusu ve şefi olarak çok memnunum."



Farhangniya, koroda 21 göçmen çocuğun yer aldığını belirterek, bundan sonrası için her şeyin çok daha güzel olacağını kaydetti.



Çocukların zaman zaman dans gösterileri de sergilediği konser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.