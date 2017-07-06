Çocukla Seyahate Çıkarken Bunlara Dikkat!

Tatilin nerede geçirileceğine karar verildikten sonra planlanan yere nasıl gidileceği önemlidir. Büyük çocuklar için uzun araba ve otobüs yolculukları sorun yaratmasa da 2 yaş ve altı çocuklar içim uzun yolda ilk tercihin "uçak" olmasında yarar vardır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı konuyla ilgili bilgilerini paylaşıyor.

HAVA YOLCULUĞU

Çocuklar ve bebekler uçaktaki basınçtan normal bir insanın etkilendiğinden daha fazla etkilenmektedir. Yolculukta uçak tercih edilmişse; orta kulak basıncını dengelemek için uçağın inişi ve kalkışı sırasında bebeklerin emzirilmesi, büyük çocuklara da sakız çiğnetilmesi faydalı olmaktadır. Bebeklerin uçağa binebilmesi için en az 7 günlük olmaları gerekmektedir. 2 yaşından küçük bebekler ise kucakta seyahat etmelidir. Uçak bileti alınırken yoğun olmayan saatler tercih edilmelidir. Ebeveynler koridor tarafındaki koltukları seçmelidir, bu durum hareket rahatlığını sağlayacaktır.

Uçuş ve yolculuk sonrası ihtiyaç duyacağınız her şeyin kabin bagajında olması gerekmektedir. Ek gıda, yedek kıyafet, alt bezi, oyuncak en önemlileri arasında sayılabilir. Eğer çocuğunuzun kulak akıntısı ya da solunum yolları rahatsızlığı varsa, yanına alması gereken ilaçlar hakkında mutlaka doktor ile görüşülmelidir.

ARABA İLE SEYAHAT

1 saatten uzun bir yolculuk yapılacaksa, bebeğinizin-çocuğunuzun sıkılmasını önleyecek ve onu rahatsız etmeyecek şekilde bazı önlemler alınması gerekir. Bunlar:

- Araba yolculuklarında termos içinde su bulundurun,

- Araba koltuğuna bebeğinizin ilgisini çekecek oyuncaklar asın,

- Eğer bebek arabada uyumuyorsa her 1-1,5 saatte bir mola verin,

- Karayolu ile yolculuk annelerin her yarım saatte bir bebeklerini emzirmeleri sağlıklı olacaktır,

- Arabadaki arka koltuklara renkli kurdeleler bağlayın,

- Arabaların camlarına gölgelik koyun,

- Yolculuk sırasında bebeğin beslenme düzenini bozmayacak şekilde yanınıza kavanoz mama ve bisküvi alın,

- Tatile çıkılmadan önce arabanın detaylı temizlenmesi, klimasının kontrol edilmesi ve toz tutmayan paspas kullanılması önemlidir.

YAZ TATİLİNDE BEBEKLERLE/ÇOCUKLARLA YOLCULUĞA ÇIKARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Çocuklarla yolculuğa çıkılmadan önce mutlaka doktor kontrolü yapılmalıdır.

- Trafik kazalarından korunmak için bebek ve çocuklar arabanın arka tarafında kendi oto koltuklarında seyahat etmelidirler.

- Eğer araba ile uzun yolculuk yapılacaksa ve çocuğunuz uyumaya yakın ise uyku saatine denk gelecek şekilde yolculuğa başlanmalıdır.

- Uçakla yapılacak seyahatlerde kulak rahatsızlığı olan çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir. Kulak enfeksiyonu olan çocukların enfeksiyonu düzelene kadar uçak ile seyahat etmemeleri gerekir. İniş ve kalkışlarda meydana gelen basınç değişikliği nedeniyle kulakta oluşabilecek rahatsızlık nedeniyle bebek emzirilmeli veya emzik verilmelidir. Daha büyük çocukların kulak rahatsızlıkları için sakın çiğnenmesi önemlidir.

- Uçak veya arabada çalışan klimalar çocuklarda sıvı kaybına neden olabileceği için mutlaka düzenli olarak sıvı alımı sağlanmalıdır.

- Çocuğun yolda sıkılmasını engellemek için sevdiği, dikkatini çekebilecek oyuncakların ve kitapların yanınızda bulunması önemlidir.

YOLCULUĞA ÇIKILMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKENLER

- Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla,

- Ateş ölçer,

- Yanık merhemi,

- Antiseptik kremler,

- Böcek ve sinek ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı,

- Sivrisineklere karşı cibinlik,

- Havuzda ya da denizde çocuğun kullanması için can yeleği, şapka, plaj terliği ve güneş sütü

bavulda bulundurulması gereken en önemli eşyalardır.



