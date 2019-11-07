Çocukken yaptığı ok ve yay geleceğine yön verdi

07.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:14

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören Berkay Kalay, 11 yaşında kendi ok ve yayını yaparak başladığı okçuluğu geliştirerek bu spora gönül verenleri eğitmeyi planlıyor.

Küçük yaşta izlediği bir yabancı dizi sayesinde okçuluğa merak duyan Kalay, şimdilerde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünün başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Gazetecilere açıklama yapan Kalay, çocukluğundan bu yana okçuluğa merakının olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 6 yıldır okçuluk ile uğraşıyorum. 11 yaşındayken okçuluğu merak ederdim. O yaşlarda izlediğim bir yabancı diziden etkilenerek bu spora yöneldim. Bu diziden sonra kendi okumu ve yayımı yapmam gerektiğini düşündüm. Plastik boruyu eritip kalıba dökmek aklıma geldi. İlk olarak bu şekilde yayımı oluşturdum. Oklarımı yaparken de babaannemin peynir tahtalarını kullandım. Hatta arka tarafına da tavukların tüylerini kullanmıştım. Okun 'en' adı verilen kısmı için demir dövmem gerekiyordu. Çivileri tren raylarına bağlayıp dövülmesini sağladım ve ok ucu haline getirdim. 14 yaşıma kadar kendi yöntemlerim ve aletlerimle bir şeyler yapmaya çalıştım." şeklinde konuştu.

"İzleyici olarak gittiğim yarışmadan birinci olarak döndüm"



Anadolu Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Kalay, okçuluğu çok sevdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu işi daha iyi yapmam gerektiğini düşündüm ve kulüp arayışına girdim. Kulübe ilk başladığım hafta kolumu kırmıştım. Böyle olunca annem devam etmeme müsaade etmedi. Ben yine de ilk derslerime kolum kırık gittim. İş zor ve zahmetli olduğu için birçok kişi bıraktı ancak ben devam ettim. Profesyonel anlamda ilk ok ve yayımı kendi harçlığımı biriktirerek aldım. Bir yarışmaya hocalarım beni izleyici olarak götürecekti. Yarışmaya gittiğimiz zaman, o heyecanı yaşamam için bana birkaç atış hakkı tanıdılar. Sahaya çıktım, hedef 45 metre uzaklıktaydı. Daha önce ben hiç öyle bir mesafeye atış yapmamıştım. Atışlar bittikten sonra adımız listelere yazıldı. Ben de merak ettiğim için baktım. İzleyici olarak gittiğim turnuvada birinci oldum. Ödül olarak tam altın verdiler. Kazandığım altını bozdurup daha iyi bir yay aldım."

Rektör Çomaklı'dan tam destek

Okçuluğa tekrar başlamasında Anadolu Üniversitesinin büyük etkisi olduğuna dikkati çeken Kalay, desteklerinden ötürü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkürlerini iletti.

2021 yılında kurulması planlanan milli takıma sıkı bir çalışma temposuyla hazırlandığını anlatan Kalay, "Anadolu Üniversitesini kazandım. Burada kulüpleri gezerken Geleneksel Okçuluk Kulübünü gördüm. Bir anda kulüp başkanı oldum. Anladım ki bu işin benim bir parçam olduğunu bir kez daha fark ettim. Geleneksel Okçuluk Federasyonu kuruldu. 2021 yılında milli takım kurulacak. Artık bölgesel ve üniversiteler arası yarışmalar olacak. Bende bunlara hazırlanmak istiyorum. Biz de derslerimize başlayarak yeni arkadaşlar yetiştirmek istiyoruz. Eskişehir'de şu anda bir rekabet ortamı yok. Bunun oluşmasını istiyorum. Milli takıma katılamasam bile burada yetiştirdiğimiz bir arkadaşımız olursa bu bizi çok mutlu eder. Rektör hocamız standımızı ziyarete geldi. Bize salon verdiler ve ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında yardımcı olacaklarını söylediler. Desteği aldıktan sonra daha gelişmiş ve donanımlı bir şekilde devam edeceğimizi biliyorum. Rektörümüz Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA