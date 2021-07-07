Çocukken abisinin madalyalarına hırslanan milli yüzücü, olimpiyatlarda kulaç atacak
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Çocukken abisinin madalyalarına hırslanan milli yüzücü, olimpiyatlarda kulaç atacak

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na davet edilen milli yüzücü Baturalp Ünlü, 13 yaşında kurduğu olimpiyat hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na davet edilen milli yüzücü Baturalp Ünlü, 13 yaşında kurduğu olimpiyat hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Üniversite eğitimine ABD Georgia Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde devam eden 19 yaşındaki milli yüzücü Baturalp, olimpiyat hazırlıklarına Denizli'de devam ediyor.

Baturalp Ünlü, AA muhabirine, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığını ağabeyinin mezuniyet töreninde öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Pamukkale Üniversitesindeki yüzme havuzunda olimpiyat hazırlıklarına devam ettiğini anlatan milli sporcu, "5 yaşından beri yüzüyorum. Birçok kez milli takımda yer aldım. Elde ettiğim son başarım en büyük hedeflerimden biriydi. Yüzmeye başladığımda bunu sadece bir spor olarak yapıyordum fakat bendeki yeteneğin fark edilmesinin ardından hayatım değişti." dedi.

Baturalp, ailesinin bu yolda kendisine çok destek verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Abim eski milli yüzücüydü, o çok madalyalar kazanırken hırs yaptım. Ben de madalya kazanmak istiyordum. Sonrasında beni yüzmeye yazdırdıktan sonra ufak adımlarla hedeflerime ulaşınca daha büyük hedeflere doğru kulaç attım. Olimpiyat hayalini 13 yaşında düşünmeye başladım. O zamanlar olimpiyatlara nasıl katılıyorlar diye araştırma yapmıştım. Bu yolda bana verilen destekle bu hedefime ulaştım. İlk hedefim Türkiye şampiyonluğuydu, bunu başardım. Sonrasında bunla yetinmeyerek Türkiye rekoru kırdım. Daha sonra milli takıma girdim. 13 yaşından beri hayalini kurduğum olimpiyatlara gitme şansını elde ettim ve hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceği için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Baturalp, yarışlarda elinden geleni yapacağını kaydetti.

Olimpiyatlara katılan her sporcunun değerli olduğunu anlatan milli sporcu, "Aslında hedefim 2024. Benim için 2020'ye katılmak sadece deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

Çocukken abisinin madalyalarına hırslanan milli yüzücü, olimpiyatlarda kulaç atacak
Çocukken abisinin madalyalarına hırslanan milli yüzücü, olimpiyatlarda kulaç atacak
Çocukken abisinin madalyalarına hırslanan milli yüzücü, olimpiyatlarda kulaç atacak
Çocukken abisinin madalyalarına hırslanan milli yüzücü, olimpiyatlarda kulaç atacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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