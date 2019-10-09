Çocuk yazardan ikinci hikaye kitabı

09.10.2019 13:02

Kahramanmaraş'ta, 9 yaşındaki Taha Yağız Yalçın, öykü yarışmasında elde ettiği birincililik sayesinde yeteneğini keşfederek başladığı "yazarlık kariyeri"nde, ikinci hikaye kitabını okuyucusuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kentteki özel bir okulda 4. sınıf öğrencisi olan Taha Yağız Yalçın, 2 yıl önce okulunda düzenlenen bir öykü yarışmasında birinci oldu. Taha Yağız, okul müdürünün bu alanda yeteneğinin olduğunu ve mutlaka kitap yazmasını söylemesi üzerine Yalçın, hikaye yazmaya başladı.

İlk olarak "Mert ve Gariplikler" adlı hikayesini bastırtarak okuyucuyla buluşturan Yalçın, sınıf arkadaşları başta olmak üzere tüm okuyucularının beğenesini kazandı.

Bu yıl yeni bir hikaye daha yazan Yalçın, yeni eserini de kitaplaştırarak okuyucuyla buluşturmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Taha Yağız Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı çok sevdiğini ve okuduğu tüm kitaplardan etkilendiğini söyledi.

Yarışmada birinci olduktan sonra yeteneğini keşfettiğini belirten Yalçın, "Biri basılı olmak üzere yazdığım 3 hikayede, okuduğum kitaplardan esinlendim. Mert ve Gariplikler kitabımda arkadaşlığı anlattım. Arkadaşlığı komik bir şekilde anlattım." dedi.

İlk kitabının 24 sayfadan oluştuğunu kaydeden Yalçın, ikinci kitabının hazırlıklarının devam ettiğini ifade ederek, "Yeni kitabımda da yine arkadaşlığı anlatıyorum. Kitapta arkadaşlar, eskiye, dinozorlar devrine gidiyorlar. Burada birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Önceki kitabımda ve yeni kitabımda yer alan bütün resimleri ben çizdim. Resimlerde de hikayeyi anlatmaya çalıştım. İlk kitabım çıktığında, elime aldığımda çok mutlu oldum ve hatta, daha iyisini başarabilirim diye düşündüm. Önce okuldaki öğrenci arkadaşlarıma hediye ettim." diye konuştu.

İleride yazar, ressam ve müzisyen olmak istediğini kaydeden Yalçın, yaşıtlarına, çok kitap okuyarak hayal güçlerini geliştirmelerini tavsiye etti.

"Kitap okumak çocuklar için çok önemli"

Sınıf öğretmeni olan anne Neslihan Yalçın da Yağız'a küçüklüğünden beri sürekli kitap okuduğunu, okuma yazma öğrenince de Yağız'ın kendisinin kitap okumaya başladığını ifade etti.

Kitaplar sayesinde Yağız'ın hayal gücünün geliştiğini anlatan Yalçın, "Kitap okumak çocuklar için çok önemli. Sürekli velilerime de söylüyorum, çocuklarınıza kitap okuyun diye. Aileler televizyon yerine mutlaka çocuklarına kitap okusunlar, okutsunlar. Böylece hayal güçleri daha fazla gelişecek ve belki Yağız gibi kitap yazabilirler." ifadelerini kullandı.

Fen bilgisi öğretmeni olan baba Harun Yalçın ise Yağız'ın resim yapmayı ve kitap okumayı sevdiğini belirtti.

Taha Yağız Yalçın'ın sınıf arkadaşlarından Erem Kocabaş da Yalçın'ın yazdığı kitabı keyifle okuduğunu, kitaptaki resimlerin güzel çizildiğini söyledi.

Yalçın'ın yazdığı kitabın eğlenceli ve heyecanlı olduğunu belirten Nil Kıbrıslıoğlu da arkadaşlığı anlattığı için çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA