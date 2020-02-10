: Çocuk yaşta evliliği savunan tweetiyle tepki çeken profesör, derste protesto edildi

10.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:58

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) görevli olan ve Elazığ depremi sonrası yazdığı tweet ile tepki çeken Prof. Dr. Bedri Gencer, bu sabah gerçekleştirdiği dersinde öğrencilerinin protestosuna maruz kaldı. Gencer'in çocuk tacizini meşru kılan beyanlarını hatırlatan öğrenciler dersi topluca terk etti.

GENCER'DEN ÖĞRENCİYE: CIRCIR YAPMA

Öğrencilerin tepkileri üzerine pedofiliyi savunduğu sözlerinin bir kere daha meşru olduğunu savunan Gencer, itiraz eden bir kadın öğrenciye ise "cırcır yapma" sözleriyle çıkıştı.

"ABDULLAH GÜL KAÇ YAŞINDA EVLENDİ?"

Gencer kendisine tepki gösteren öğrencilere "Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi?" diye cevap verdi. Öğrencilerin topluca sınıfı terk etmesi üzerine "Sizin arkanızda kimler var biliyorum" diyerek söylendi.

Gencer, daha öncesinde boşanmış kadınların "hafif kadınlar" olduğunu ima ettiğini de reddetti.

ÖĞRENCİLER DERSİ BIRAKMAK İÇİN DİLEKÇE VERİYOR

Öte yandan, bazı öğrenciler, Profesör Gencer'in dersini bırakmak için harekete geçti. Öğrenciler bölüme konuyla ilgili dilekçe ulaştırmaya başladı.

GENCER NE DEMİŞTİ?

Gencer yaptığı paylaşımda "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gerici profesör, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kalmıştı.

YTÜ YÖNETİMİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi de yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili büyük tepki çeken sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Üniversite açıklamasında, "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşım" ifadelerine yer vermişti.

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