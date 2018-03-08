Çocuk Yaşta Evlendirildi, Kocası Terk Etti, 3 Çocukla Yaşam Mücadelesi Veriyor

MARDİN'in Derik ilçesinde, 17 yaşında görücü usulü evlendirilen, 5 yıl sonra eşi tarafından terk edilince 3 çocuğuyla yalnız başına kalan Türkan Aslan (35), İş-Kur bünyesınde belediyenin oyun alanında çalışıyor. Oyun alanına eğlenmeye gelen çocuklar, Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart'ın aynı zamanda doğum günü olduğunu belirten Aslan'a çeşitli hediyeler verdi.

Derik'te 3 çocuğuyla yaşayan Türkan Aslan, ilçe belediyesinde küçük çocuklar için oluşturulan oyun alanında İş-Kur bünyesinde çalışarak geçimini sağlıyor. Genç yaşta görücü usulü evlendirildiğini, 5 yıl sonra da eşinin kendisini terk edince 3 çocuğuna hem analık hem babalık yapmaya başladığını belirten Aslan, Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart tarihinin aynı zamanda doğum günü olduğunu söyledi. Kendisi için iki önemli günü bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşayan Türkan Aslan'ı çalıştığı oyun alanında eğelenen çocuklar da unutmadı. Çocuklar, çeşitli hediyeler vererek, Türkan Aslan'ın hem doğum gününü, hem de kadınlar gününü kutladı.

Devletin sağladığı imkanlarla tek başına hayat mücadelesi verdiğini belirten Aslan, "17 yaşındayken hiç görmediğim biriyle görücü usulüyle evlendirildim. Evli kaldığım 5 yı içerisinde 3 çocuk dünyaya getirdim. Allahıma çok şükür, kimseye muhtaç olmadan çalıştım. Ev temizliğine gittim, devlet kapısında, İş Kur bünyesindeki işlerde çalışıyorum. Böylece çocuklarımın geçimini sağladım. Çocuklarım okuyor. Büyük kızım 18 yaşında Rozelin Sağlık Meslek Lisesi son sınıfta, 16 yaşındaki oğlum Hasan lise 2'nci sınıfta, 14 yaşındaki oğlum Yusuf da ortaokul son sınıf öğrencisi. Kadınlar umarım ezilmez, mutlu bir yaşam sürer. Erkeklerden ricam lütfen kadınlarınızı aldatmayın. Kadınlar birer çiçektir, su verdin mi yetişir, su vermediğin zaman o kadın solup gider" dedi. - Mardin