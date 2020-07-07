"Çocuk Vizyon Belgesi" bölge çalıştayları tamamlandı
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"Çocuk Vizyon Belgesi" bölge çalıştayları tamamlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk ve çocukluk olgusunun toplum ve kurumlar nezdinde ortak bir tanıma kavuşturulması amacıyla çocukların görüş ve önerileri dikkate alınarak oluşturulacak Türkiye'nin ilk Çocuk Vizyon Belgesi'ne yönelik 81 ili kapsayan bölge...

07.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:35

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk ve çocukluk olgusunun toplum ve kurumlar nezdinde ortak bir tanıma kavuşturulması amacıyla çocukların görüş ve önerileri dikkate alınarak oluşturulacak Türkiye'nin ilk Çocuk Vizyon Belgesi'ne yönelik 81 ili kapsayan bölge çalıştayları tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İcraat programı kapsamında İkinci 180 Günlük Eylem Planında yer alan "Çocuk koruma sisteminde koruyucu önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda Türkiye'de ilk olacak Çocuk Vizyon Belgesi'ni oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde uzman personel ve akademisyenlerin ortak çalışmasıyla hazırlıklar devam ederken 81 ili kapsayacak şekilde "Çocuk Vizyon Belgesi" bölge çalıştayları yapıldı.

Çalıştaylarda, iyi uygulama örnekleri, koruyucu ve önleyici çalışmalar, Uzman Müdahale Ekipleri, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması, Okul Destek Projesi ile Çocuklar Güvende Programı'na ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı.

Çocuk refahı ve mutluluğunu tesis etmeye yönelik çalışmalara rehber niteliğinde bir çatı oluşturması beklenen belge ile çocukların hayata hazırlanma süreçlerinin sağlıklı yönetimi ve bu şekilde ailelere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir bölümü on-line gerçekleştirilen çalıştaylarda, Bakanlığın Çocuk Vizyon Belgesi konusundaki çalışmaları aktarılarak illerden gelen katkılar kayıt atına alındı. Katılımcılara iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi verilerek bu çalışmaların bütün illerde modellenmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.

Çocuk koruma sisteminin etkinliğini artırmak için hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmaların da değerlendirildiği çalıştaylarda, çocuk hakları alanında yapılan çalışmalar ve çocukların katkısı ele alındı.

Koruyucu önleyici çalışmalar masaya yatırıldı

Çalıştaylarda ele alınan konulardan biri de "koruyucu ve önleyici çalışmalar" oldu.

Koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında risk altındaki çocuk ve aileleri tespit eden Bakanlık, çocuklar ve aileleriyle yapılan görüşmelerin ardından çocukların ihtiyaçlarını belirliyor.

Bir sonraki aşamada ise psikososyal ya da ekonomik açıdan saptanan ihtiyaçlar doğrultusunda çocuklar ve aileleri için Bakanlığın uygun sosyal hizmet modelleri uygulanıyor. Bu çerçevede eğitim, danışmanlık, sağlık ve bakım gibi tedbir kararları uygulanabiliyor.

Ayrıca çalıştaylarda Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına müdahale etmek amacıyla 81 ilde oluşturulan Uzman Müdahale Ekipleri'nin çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Mobil Sosyal Hizmet ekipleri 3 binden fazla okulda çalışmalarını sürdürüyor

Öte yandan Bakanlığın açıklamasında okulda devamsızlığı olan, suça sürüklenme, ihmal ve istismar riski olan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklar için başlatılan "Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması"na ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre Türkiye genelindeki 174 mobil ekip ile 3 bin 741 okulun eşleşmesi yapıldı. Devamsızlık, suça sürüklenme, ihmal ve istismar riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları saptayan ekipler, çocuklar ve aileleriyle yapılan görüşmelerden sonra çocukların ihtiyaçlarını belirliyor.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda çocuklar ve ailelerinin Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanması sağlanıyor.

Ekonomik anlamda dezavantajlı aileler için Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetini uygulayan Bakanlık, psikolojik ya da başka bir sağlık sorunu olduğu belirlenen ailelere de sağlık tedbirleri kapsamında düzenli destek sağlıyor.

Mobil ekipler, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için bugüne kadar okulları 6 bin 593 kez ziyaret etti. Okul ve aile ziyaretlerinde 23 bin 590'ı çocuklarla olmak üzere toplam 56 bin 466 görüşme gerçekleştirildi.

15 bin 360 sosyal hizmet müdahalesi

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması'nda okul devamsızlığı olan çocukların tekrar okula döndürülmesine ilişkin de kapsamlı çalışmalar yürütülüyor, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalar yapılarak çocuğun eğitim süreci takip ediliyor.

Ailelerin bilgi eksikliği ya da çocuk büyütme konusunda yetersizliği tespit edilirse danışmanlık tedbir kararı alınıyor. Bu çerçevede ailelerin ana baba eğitimi, çocuk bakımı ve muhtemel risklere karşı bilinç ve farkındalığının yükseltmeye yönelik rehberlik çalışmaları yapılıyor.

Şartların çocuğun aile yanında desteklenmesine uygun olmadığı durumlarda ise çocuk için korunma ve bakım tedbir kararı devreye giriyor.

Koruma altına alınan çocuk için yapılması uygun bulunan hizmet modeli, ailesini kapsayacak şekilde sürdürülüyor. Koruyucu ve destekleyici tedbir kapsamında toplam 15 bin 360 sosyal hizmet müdahalesinde bulunuldu.

Çocuklar Güvende Programı ile 32 bin 665 izleme çalışması yapıldı

Bakanlığın Çocuklar Güvende Programı kapsamında ise koruma altına alınarak rehabilitasyon çalışması başarıyla tamamlanan ve tekrar aile yanına döndürülen çocukların takibi yapılıyor.

Meslek elemanları tarafından aile yanına döndürülen her çocukla ikametinde düzenli çalışmalar yapılıyor. Program kapsamında, bugüne kadar 32 bin 665 izleme çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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